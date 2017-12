Mercosul e Comunidade Andina fecham acordo de livre comércio Depois de oito anos de negociações, o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações (CAN) fecharão nesta terça-feira um acordo de livre comércio que terá um mercado potencial de pelo menos 250 milhões de consumidores. O vice-ministro de Relações Exteriores da Argentina, Martin Redrado, informou que o acordo englobará todos os assuntos de uma zona de livre comércio, porém ainda de forma global. Isto é, alguns temas, como a inclusão de produtos mais sensíveis para os dez países (quatro do Mercosul e seis da CAN - Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela e Chile), deverá ficar ainda em aberto durante os próximos 90 dias. Nesse período, cada um dos países terá de apresentar sua lista de produtos sensíveis. O prazo de redução tarifária foi definido neste domingo durante a reunião de vice-ministros de relações exteriores dos países do Mercosul e da CAN. De acordo com Redrado, o limite máximo de redução tarifária será de 15 anos, para produtos mais sensíveis. O restante ficará com um cronograma que vai de quatro a dez anos a partir da entrada em vigor do acordo. Alguns produtos terão a redução tarifária de imediato, assim que o acordo entrar em vigor.