Mercosul e EUA negociarão acordo em janeiro O negociador chefe do Brasil na Alca, Luis Felipe Macedo Soares, informou na noite desta quarrta-feira que o Mercosul e os Estados Unidos vão começar a negociar um acordo 4 + 1 o quanto antes, provavelmente a partir de janeiro do próximo ano. Segundo um dos negociadores brasileiros, a negociação seria um acordo amplo de livre comércio que inclui a redução de barreiras não-tarifárias e tarifas. A decisão foi tomada na reunião entre o representante comercial norte-americano e o Mercosul, com a participação do ministro Celso Amorim. No encontro discutiu-se inclusive as cidades onde vai ocorrer a reunião Estados Unidos e Mercosul, podendo ser Buenos Aires ou Punta del Leste.