Mercosul e Índia retomam negociaçoes de livre comércio O Mercosul e a Índia terão hoje uma rodada de negociações comerciais em Buenos Aires com o objetivo de chegar à um acordo de livre comércio. Até a próxima quarta-feira, os negociadores do Mercosul querem elaborar a primeira lista de produtos com alíquotas zero ou reduzidas para o comércio bilateral. Do lado argentino, segundo o negociador Martín Redrado, secretário de Relações Econômicas Internacionais, ao seu país interessa que produtos como aço, alumínio, alimentos, plásticos, couros e auto-peças entrem na lista. Se isso ocorrer, a Argentina aumentaria suas exportações à Índia dos atuais US$ 700 milhões para US$ 1,4 bilhão por ano.