Mercosul é prioridade, diz presidente eleito do Paraguai O presidente eleito do Paraguai, Nicanor Duarte Frutos, disse, depois de audiência de cerca de uma hora com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é preciso pensar ?duas ou três vezes? para decidir se vale a pena ou não aderir à Área de Livre Comércio das Américas (Alca). ?A prioridade é fortalecer o Mercosul?, garantiu Nicanor, ao comentar que esta é uma posição que ele e Lula têm em comum. Para o presidente paraguaio, é preciso analisar se a Alca vai representar, de fato, oportunidade para o fortalecimento das indústrias, para o aumento da competitividade e para a entrada dos produtos da região no mercado norte-americano. Nicanor Frutos comentou ainda ter ficado satisfeito com a afirmação do presidente Lula de que o Brasil não pretende exercer uma posição hegemônica no Mercosul. ?Queremos ser um sócio efetivo do Mercosul e não simplesmente homologar decisões do bloco?, declarou ele.