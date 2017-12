Mercosul é processo irreversível de integração, afirma Lula O Mercosul é um processo irreversível de integração, disse hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu discurso durante a 25ª Reunião de Cúpula do Mercosul. Ele classificou como "um fato histórico" a conclusão do acordo do bloco com três países da Comunidade Andina (Colômbia, Venezuela e Equador), além do aprofundamento do acordo com a Bolívia, o que a deixa no mesmo status do Chile. "O Mercosul é hoje reconhecido como um ator social relevante", comentou. Segundo Lula, a proposta de criação de uma área de livre comércio do G-20, grupo de países em desenvolvimento exportadores de produtos agrícolas, pode ser "a extensão natural dos entendimentos em curso com Índia e África do Sul aos quais quer se associar o Egito, conforme me foi dito há dias no Cairo". Essa discussão, disse ele, poderá também ser aprofundada na reunião de cúpula entre América do Sul e Países Árabes.