Mercosul e UE devem retomar negociações Ao completar um ano de estagnação das negociações para a liberalização comercial, o Mercosul e a União Européia deverão dar o primeiro passo para retomar esse processo. Desta vez, com um compromisso político cristalizado e com orientações precisas aos negociadores sobre os rumos acertados nas instâncias superiores. Esse passo será dado no próximo dia 2 de setembro, em Bruxelas, quando os ministros da área comercial do Mercosul e os comissários europeus deverão se reunir para tratar da arrancada das discussões. O encontro ministerial, que deveria ter ocorrido no ano passado, foi proposto ao chanceler brasileiro, Celso Amorim, pela comissária européia para Relações Exteriores, a austríaca Benita Ferrero-Waldner, na semana passada, em Bruxelas, em conversa paralela ao Conferência Internacional sobre o Iraque. De volta a Brasília, Amorim submeteu a sugestão à presidência temporária do Mercosul, em mãos da chancelaria uruguaia, convencido de que essa era uma das mais esperadas notícias para os parceiros do Brasil. Acerto pouco ambicioso Benita Ferrero-Waldner estará no Brasil nos dias 11 e 12 de julho, para encontros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Embora Benita não tenha entre suas atribuições as negociações comerciais, área do britânico Peter Mandelsson, deverá trazer de Bruxelas o poder para cimentar a proposta de retomada das discussões do acordo Mercosul-UE - ainda que o acerto venha a ser pouco ambicioso. "A UE tem todo interesse em tentar fechar essa negociação com o Mercosul antes que as discussões sobre acesso aos mercados agrícolas na Rodada Doha sejam iniciadas", afirmou um experiente negociador. "Resta saber se, para alcançar esse objetivo, a União Européia estará disposta a atender as demandas mínimas do Mercosul em agricultura e, ao mesmo tempo, aceitar compromissos menos ambiciosos para a liberalização do comércio no setor automotivo, serviços e investimentos", completou, ao acentuar os reais limites desse acordo para os dois lados. Boa vontade O sinal de boa vontade do bloco europeu foi disparado justamente na semana em que seus membros decidiam não recuar mais em sua Política Agrícola Comum (PAC), o pacote de subsídios e de proteção comercial que alimenta a agricultura européia desde 1962, apesar das pressões orçamentárias sobre cada país. Mesmo com essa intransigência interna, a expectativa é que os europeus apresentem propostas mais encorpadas nas discussões agrícolas com o Mercosul, até mesmo para evitar uma repetição do fiasco das negociações em setembro passado. Com data marcada de encerramento para 30 de outubro do ano passado, as discussões entre o Mercosul e a UE minguaram por conta de desentendimentos entre os principais negociadores sobre as ofertas agrícolas européias - que tenderiam a reduzir a atual presença de exportadores do bloco sul-americano na Europa, em vez de aumentá-la. A resistência do Mercosul na abertura do setor automotivo e do Brasil, particularmente, na liberalização de serviços e nas regras de investimentos azedaram ainda mais a negociação. Apesar da afinação entre ministros do Mercosul e comissários europeus, o impasse se consumou com o desgaste das discussões no nível técnico. Trata-se exatamente da falha que, em setembro, os ministros e comissários, pretendem consertar.