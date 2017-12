Mercosul e UE realizam reunião para abertura comercial Representantes do Mercosul e União Européia (UE) realizam no próximos dias 21 e 22 a sua primeira reunião do ano, em Bruxelas, capital da UE, dentro das negociações birregionais para um acordo de abertura comercial. O encontro se concentrará em três temas: agricultura, setor de serviços e flexibilidade nas ofertas. A necessidade de se intensificar as negociações entre o Mercosul e a UE foi um dos temas ressaltados durante o encontro do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada. Os dois blocos afirmam ser necessário um desfecho da rodada multilateral da Organização Mundial do Comércio (OMC) para acelerar e concluir as negociações birregionais. A delegação brasileira será comandada pelo embaixador Régis Arslanian.