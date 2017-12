Mercosul e União Européia discutem ofertas Representantes da União Européia e do Mercosul discutirão nesta segunda-feira, na capital argentina, as ofertas comerciais melhoradas apresentadas pelos dois blocos. A intenção deste intercâmbio de ofertas é possibilitar a assinatura de um acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul até outubro deste ano. Neste domingo, os dois blocos realizaram - de maneira informal - uma prévia das discussões sobre as ofertas. O encontro foi em um churrasco, no qual os anfitriões argentinos se esmeraram para exibir as qualidades bovinas locais em "bifes de chorizo", "morcillas" e outros quitutes. Mas, enquanto que os suculentos nacos de macia carne argentina foram de fácil digestão, o mesmo adjetivo não pode ser aplicado às divergências que o Mercosul e a União Européia estão tendo nas concessões agrícolas (por parte dos europeus) e de bens e serviços (por parte do Mercosul). Os europeus querem fazer as concessões em duas partes. Uma, seria apresentada antes da rodada de negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC), enquanto que a outra somente ocorreria depois. Indisposto com esta proposta, o Mercosul também partiria suas ofertas em duas partes. Para tentar encontrar uma solução, viajaram à capital argentina o diretor-geral de Comércio da Comissão Européia, Peter Carl, e o diretor-geral de Agricultura, Jesús Silva Rodríguez, que ficarão até terça-feira na cidade.