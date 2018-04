Mercosul e União Europeia retomam negociações para acordo de comércio

ASSUNÇÃO – Mercosul e União Europeia retomarão nesta terça-feira, 24, em Bruxelas, as negociações para a criação de um acordo de livre-comércio entre os blocos, garantiu o chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga.

As discussões se estenderão até a próxima sexta-feira, 27, onde se pretende negociar a assinatura de um acordo no Paraguai, que atualmente assume a presidência temporária do Mercosul.

"Nos quatro dias de negociações em Bruxelas se vai buscar o fechamento da rodada de negociações para poder assinar o Acordo Birregional de Livre-Comércio que já está há 19 anos em negociações", afirmou Loizaga por meio de um comunicado da chancelaria paraguaia.

Na semana passada, a comissária europeia de Comércio, Cecilia Malmström, se disse "otimista" sobre a possibilidade de fechar o acordo de livre-comércio entre a UE e o Mercosul, mas admitiu que "ainda resta muito trabalho a fazer".

O Mercosul e a União Europeia negociam desde 1999 um amplo acordo de associação, incluindo o tratado de livre-comércio, mas as negociações estiveram completamente bloqueadas entre 2004 e 2010 e só foram retomadas em 2016. //EFE