Mercosul ensaia nova estratégia de atuação na OMC Diante das dificuldades nas negociações comerciais na Organização Mundial do Comércio (OMC) e do perigo de que, em 2005, os países exportadores de produtos agrícolas não tenham acesso aos principais mercados mundiais, o Mercosul ensaia uma nova estratégia de atuação no cenário internacional. Segundo informou à Agência Estado um alto diplomata brasileiro na Europa, o Mercosul poderia aceitar um acordo mais tímido de abertura na OMC se os europeus concordassem em dar amplo acesso aos produtos agrícolas da região no acordo que se negocia entre Mercosul e União Européia (UE), e que poderia já estar concluído no ano que vem. A mensagem do Mercosul foi passada ao comissário de Comércio da UE, Pascal Lamy, na semana passada. Os representantes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai estiveram reunidos com o europeu em Atenas, onde indicaram que pretendem acelerar as negociações entre os dois blocos. A diplomacia brasileira acredita que a estratégia poderia funcionar, já que os próprios europeus admitem que terão que abrir seus mercados aos produtos agrícolas do Mercosul se quiserem um acordo com o bloco. "Sabemos que, sem agricultura, o Mercosul não aceitará um acordo", afirmou um porta-voz de Bruxelas à AE. Além disso, a UE estaria mais flexível em abrir seu mercado para um grupo de economias do que para todos os 145 países-membros da OMC. Para a OMC, o que restaria seria o debate de regras de comércio e subsídios, questões que os europeus não aceitariam negociar bilateralmente. Apesar de atender os interesses do Mercosul, a estratégia corre o risco de desmontar o Grupo de Cairns, bloco de países exportadores de produtos agrícolas que, liderado pela Austrália, pede há anos a liberalização dos mercados na OMC.