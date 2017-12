Mercosul entrega proposta melhorada à União Européia Os negociadores do Mercosul entregaram nesta sexta-feira a sua oferta melhorada à União Européia para tentar concluir o acordo entre os dois blocos até o próximo mês. Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a proposta brasileira aprimorou o acesso ao mercado do bloco nas áreas de bens agrícolas, bens industriais, serviços, investimentos e até compras governamentais. As ofertas foram aprovadas por todos os integrantes do Mercosul. Mesmo os itens "serviços" e "compras governamentais", áreas sensíveis para o Brasil, tiveram melhorias. O Itamaraty destaca a abertura para os prestadores de serviço europeu nas áreas de telecomunicações e finanças. Para compras governamentais, o ministério diz que, "sem prejuízo da necessidade do governo brasileiro de preservar espaço para o fomento de políticas industriais e sociais, abriu-se a perspectiva de tratamento preferencial aos provedores de origem européia nas aquisições do governo federal". A avaliação do Itamaraty é que a oferta constitua um "importante avanço no processo negociador" do acordo de livre comércio entre os blocos, além do "engajamento" do Mercosul na finalização rápida do processo. Em nota oficial, o ministério espera a proposta melhorada da União Européia também contemple os interesses do bloco sul-americano, principalmente em relação aos produtos agrícolas.