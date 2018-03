Mercosul entrega proposta tarifária à UE O Mercosul, representado pelos quatro embaixadores do bloco junto às entidades européias (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), entregou hoje uma oferta tarifária melhorada à União Européia (UE). A proposta oferece o fim das tarifas para 8 mil produtos ao longo de 10 anos, que representam 83,5% das importações provenientes da Europa, no valor de US$ 22,946 bilhões anuais no período de 1998 a 2000. A oferta está dividida em cinco categorias com ritmos diferentes de desgravação tarifária (eliminação de tarifas). O que está fora da oferta representa parte dos setores de têxteis, autopeças, bens de capital e alguns produtos agrícolas argentinos.