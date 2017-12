Mercosul mantém isenção para importação de bens de capital Argentina, Paraguai e Uruguai pediram e o Brasil cedeu. O regime especial de bens de capital que permite a importação de máquinas e equipamentos para o setor produtivo desses países com alíquota zero será prorrogado, confirmou hoje o ministro argentino de Economia, Roberto Lavagna. O "waiver" foi concedido para a Argentina no primeiro trimestre de 2001, quando a economia argentina começava a chegar ao fundo do poço - o então ministro Domingo Cavallo havia decidido unilateralmente reduzir a zero as tarifas de importação de bens de capital - e será prorrogado agora até dezembro de 2005. Assim, as indústrias argentinas poderão continuar importando máquinas e equipamentos de países fora do Mercosul sem pagar taxa nenhuma de importação, em detrimento das indústrias brasileiras que produzem bens de capital. Vantagem maior, porém, terão o Paraguai e Uruguai, que poderão importar nessas condições até 2010. Lavagna considerou a prorrogação desse regime como o "fato mais importante" da reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC), do qual fazem parte os ministros de Relações Exteriores e de Economia dos quatro países membros.