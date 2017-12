Mercosul nunca esteve tão forte, diz assessor da Presidência O assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, disse que a 27ª Reunião de Cúpula teve êxito contrariando vozes que afirmam que o Mercosul acabou." Na sua avaliação, a adesão de novos sócios ao bloco e o interesse de outros países mostra que o Mercosul nunca esteve tão forte. "O principal destaque, na minha opinião, é a constatação que o bloco está em crescimento", comentou na noite de ontem, pouco antes do jantar oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo governador de Minas Gerais, Aécio Neves, aos oito chefes de Estado presentes no encontro, em Belo Horizonte. "O Mercosul não é só uma aliança de livre comércio, mas um espaço de integração econômica, social e política." Garcia disse que a discussão sobre a proposta feita pela Argentina sobre a adoção de salvaguardas é um "desserviço", num momento em que se procura dar destaque ao encontro internacional. "As salvaguardas, num processo de integração, são mecanismos transitórios", explicou. "Estamos procurando uma solução melhor." Entre elas, o assessor especial citou linhas de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ele disse que as salvaguardas não estão sendo consideradas pelo Brasil no momento. "Acreditamos que é possível encontrar mecanismos mais modernos e eficazes para proteger seja os interesses dos industriais argentinos, seja o dos brasileiros."