BUENOS AIRES - O Mercosul pode buscar acordos comerciais com Canadá, Austrália e Nova Zelândia neste ano, disse uma autoridade argentina ontem, conforme Brasil e Argentina procuram abrir suas economias.

O Mercosul, que também inclui Uruguai e Paraguai, está trabalhando com a União Europeia para finalizar o quadro político para um acordo comercial neste ano, num momento em que os Estados Unidos sob Donald Trump estão se afastando do comércio.

“Existe a possibilidade de o Mercosul iniciar negociações com Canadá, Austrália e Nova Zelândia este ano”, disse o secretário argentino de Comércio, Miguel Braun, no fórum Thomson Reuters Economic and Business em Buenos Aires.

“Integrar-nos com esses países nos leva na direção que queremos ir”, afirmou ele, apontando para economias desenvolvidas com altos salários.

A Argentina busca sozinha um acordo comercial com o México, e o Ministério das Relações Exteriores disse nesta quarta-feira que finalizou um acordo comercial com o vizinho Chile. /REUTERS