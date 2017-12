Mercosul poderá ter índice de inflação a partir de fevereiro O Mercosul poderá ter um índice comum de inflação a partir de fevereiro. Embora nenhum dos governos dos quatro sócios do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mais Chile e Bolívia) tenha confirmado a informação, fontes do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) disseram que o índice será lançado no mês que vem. Batizado de Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IPC-H), o indicador está sendo coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), similar ao Indec da Argentina. Os técnicos dos institutos de estatísticas de cada um dos sócios trabalham sobre a elaboração do índice com o objetivo de que ele seja "realmente um dado relevante do ponto de vista estatístico", disse uma fonte do Indec à AE. A fonte detalhou que a inflação do Mercosul está sendo calculada sobre um conjunto de bens e serviços comuns aos países, os quais serão incluídos na cesta básica do IPC-H. O critério permitirá comparar adequadamente as inflações dos sócios, sem os erros de um índice calculado com base na média realizada entre os dados de cada um. Primeiro indicador Será o primeiro indicador harmonizado do Mercosul e um importante termômetro, já que a inflação dos países do bloco deixará de ser calculada de forma independente. Com o lançamento desse índice, a comparação das taxas de inflação do Brasil, por exemplo, com as da Argentina poderá ser feita tendo por base os mesmos itens. Este é o primeiro passo para a harmonização de estatísticas da região. O próximo estudo conjunto, segundo a fonte, deverá ser feito sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos países membros do Mercosul.