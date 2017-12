Mercosul precisa se fortalecer, diz comissário europeu O comissário europeu de comércio, Pascal Lamy, reiterou a boa vontade que a Europa terá nas negociações com o Mercosul para um acordo na medida em que o bloco se fortaleça. Segundo ele, fica "mais fácil" explicar aos países membros o esforço que devem fazer para atender as demandas agrícolas do Mercosul, a partir do momento que o bloco tenha mais força enquanto zona integrada. "Quanto mais forte o bloco, mais a Europa terá boa vontade nas negociações", afirmou. Lamy disse que a liderança do presidente Lula poderá será importante para fortalecer o bloco.