Mercosul prepara nova oferta para apresentar à UE O Mercosul está finalizando uma oferta melhorada para apresentar à União Européia, informou hoje o diretor do Departamento de Negociações Internacionais do Itamaraty, embaixador Regis Arslanian. Ela será levada pelo chanceler Celso Amorim para a reunião com o comissário europeu para o Comércio, Pascal Lamy, no próximo dia 20, em Lisboa. No entanto, ela só será apresentada se a UE também melhorar sua oferta ao Mercosul. Arslanian não entrou em detalhes, mas, pelo que se comenta tanto no governo quanto no setor privado, para uma oferta ser considerada boa pelo Mercosul seria necessário que a Europa desistisse da idéia de parcelar em dez anos as cotas de produtos que importaria do Mercosul com tarifas menores. Também seria necessário voltar às cotas de importação oferecidas informalmente em setembro - que eram maiores do que as que constam da oferta formal. "Vamos para a reunião com os dois cenários. Ou continuar a negociação e avançar tanto quanto possível até o dia 31, ou deixar para prosseguir com os entendimentos com a nova comissão, que toma posse em novembro", disse Arslanian.