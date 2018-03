Mercosul prorroga para 2011 lista de exceção à TEC Os quatro países do Mercosul decidiram prorrogar até 31 de dezembro de 2011 as listas de exceção à Tarifa Externa Comum (TEC). Esse mecanismo teria reduções graduais, a partir do início de 2010, até sua extinção, em 31 de dezembro do mesmo ano. Segundo a ministra da Indústria e do Turismo da Argentina, Débora Giorgi, a prorrogação se faz necessária, por causa da dificuldade de aplicação integral dos porcentuais da TEC. O pedido de prorrogação foi feito pela Argentina na reunião de hoje do Conselho do Mercado Comum, que reúne os ministros de Economia e Comércio dos quatro países, em Montevidéu.