Mercosul se reunirá com negociadores da UE em outubro Os negociadores da União Européia (UE) e do Mercosul se reunirão nos dias 19 e 20 de outubro no Rio de Janeiro, em uma tentativa de retomarem o diálogo para a formalização de um acordo comercial entre os dois blocos, informaram fontes oficiais. "O Mercosul espera com cautela e otimismo", disse para jornalistas estrangeiros o subsecretário argentino de Integração Econômica da Chancelaria, Eduardo Sigal, que participa de uma reunião, realizada em Brasília, do Grupo de Mercado Comum do bloco formado por Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e, agora, Venezuela. Segundo Sigal, a reunião foi proposta pela UE, interessada em retomar negociações paralisadas no ano passado e que se arrastam sem sucesso desde 1999. O argentino Carlos Álvarez, presidente do Comitê de Representantes do Mercosul, foi mais enfático e afirmou que "a UE tem que flexibilizar sua posição e melhorar sua oferta" em relação à abertura do mercado agrícola, para que o diálogo seja reiniciado. As negociações, assim como as da Rodada de Doha, estancaram por causa da resistência da UE a uma ampla abertura de seus mercados agrícolas, como exige o Mercosul, e também pela resistência do bloco sul-americano ao maior acesso ao mercado de bens e serviços proposto pela Europa.