Merkel pede a Obama que GM pague empréstimo à Alemanha

A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, disse ao presidente dos EUA, Barack Obama, por telefone, nesta última quarta-feira, 4, que o governo alemão quer que a montadora General Motors apresente seu plano de reestruturação da Opel "assim que possível".

Veja também:

GM confirma plano de 10 mil demissões na divisão europeia

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Decisão da GM tem conotação política, acusa governo russo

Opel convoca greves na Europa contra a decisão da GM

Obama disse a Merkel que ele não estava envolvido na decisão do conselho da GM de manter a Opel e não mais vendê-la para um consórcio liderado pela fabricante de autopeças canadense Magna International. A Opel tem quatro fábricas na Alemanha e seria vendida juntamente com a marca britânica Vauxhall.

Merkel disse a Obama que ela quer que a GM pague, até o final de novembro, os recursos recebidos do governo alemão como parte de um empréstimo-ponte de 1,5 bilhão de euros (US$ 2,23 bilhões), de acordo com um comunicado divulgado nesta quinta-feira por Ulrich Wilhelm, porta-voz da primeira-ministra. Ele acrescentou que Merkel e Obama concordaram em continuar discutindo os planos da GM para a Opel no futuro.

Nesta última quarta-feira, uma fonte ligada ao governo alemão disse que a GM já honrou parte dos recursos recebidos, mas ainda deve ao governo alemão 800 milhões de euros. As informações são da Dow Jones.