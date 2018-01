Merkel promete empenho para promover avanços em Doha A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que está à frente da presidência temporária da União Européia, prometeu nesta quinta-feira, 1º, empenho para concluir neste ano a Rodada de Doha de negociações comerciais globais. "Vamos dedicar um enorme esforço para obter uma bem-sucedida conclusão para a Rodada de Doha", disse a chanceler em discurso no Parlamento, acrescentando que uma maior liberalização do comércio global beneficiaria os países da UE e as nações em desenvolvimento. "Há uma grande urgência para fazer progressos nisso." A Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC) foi lançada em 2001 e praticamente parou no ano passado devido a discordâncias entre os principais participantes a respeito de questões agrícolas. Recentemente, porém, as discussões foram retomadas, embora por enquanto com poucos progressos visíveis. Merkel defendeu também uma relação comercial mais próxima do seu país com os Estados Unidos. "Queremos ampliar nossos esforços no comércio mundial - quero dizer, ampliar objetivamente, já que às vezes há confusão a respeito - por meio de uma parceria econômica transatlântica mais estreita", disse. "Falo de coisas como uma maior harmonização dos regulamentos."