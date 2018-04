Merkel quer que G8 se envolva na proteção do clima A chanceler alemã, Angela Merkel, ratificou seu propósito de envolver o Grupo dos Oito (G8) na proteção do clima, questão que será abordada na próxima cúpula dos sete países mais industrializados e a Rússia, em junho. "O relatório dos especialistas confirma que a mudança climática é um fato", afirmou a chanceler, em declarações que serão publicadas na edição de amanhã do jornal "Süddeutsche Zeitung". É preciso que haja "uma atuação rápida e decidida para limitar o aumento das temperaturas e reduzir as emissões de CO2", acrescenta Merkel. A chanceler, que insistiu repetidamente em que a União Européia (UE) deve assumir "um papel de liderança" na proteção do clima, abordará essa questão na reunião de junho do G8, no balneário de Heiligendamm, junto ao Báltico. "Meu objetivo é que todos os países assumam sua responsabilidade na proteção do meio ambiente", acrescenta a chefe do Governo alemão e presidente rotativa da UE e do G8. Relatório Merkel fez tais declarações após o acordo alcançado nesta sexta por especialistas de mais de cem países do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, para o relatório sobre a vulnerabilidade e o impacto que este processo terá no meio ambiente e na sociedade. Os especialistas, reunidos em Bruxelas, chegaram a um acordo após uma reunião que se prolongou durante toda a noite e a manhã de hoje. Esta é a segunda reunião do painel intergovernamental, estabelecido em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e a Organização Meteorológica Mundial. Está previsto que o painel se reúna em Bangcoc e em Valência (Espanha), onde será apresentada em novembro uma síntese de seu trabalho para ser levada aos Governos.