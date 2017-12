Merrill estima alta de 35% para a Bolsa O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) deve alcançar 21.400 pontos em doze meses, segundo projeção do Merrill Lynch. Essa projeção indica uma alta de cerca de 35% em relação ao atual nível do índice. "Não há risco cambial, a política monetária vem se mostrando responsável e o sistema financeiro está reestruturado." O analista acredita em um cenário de continuação da queda dos juros. Esse fator deve favorecer os investimentos em renda variável, em detrimento da renda fixa. Audi ressaltou que as projeções referem-se ao médio prazo. Para o analista, a Bovespa não apresenta atualmente um fluxo consistente de transações. "A Bolsa está sujeita a uma oscilação natural, e as quedas verificadas não indicam mudanças significativas de tendências." De acordo com ele, as variações nas cotações fazem parte da natureza do mercado de ações. Segundo Audi, o Merrill Lynch cobre as ações das 30 maiores companhias brasileiras.