Merrill Lynch deve ter baixa contábil de US$15 bi, diz jornal O Merrill Lynch deve sofrer perdas de 15 bilhões de dólares decorrentes de investimentos em hipotecas, quase o dobro da estimativa original da empresa, informou o New York Times nesta sexta-feira. A perda está levando o banco norte-americano de investimentos a buscar injeção adicional de recursos de um investidor, segundo informações no site do jornal. O Merrill deve anunciar a baixa contábil quando divulgar, na próxima semana, seu resultado trimestral, acrescentou a reportagem, citando fontes com conhecimento dos planos da companhia. Um porta-voz do Merrill Lynch em Tóquio preferiu não comentar o assunto e encaminhou o tema para a sede do banco nos Estados Unidos. O Merrill está em conversações com investidores dos Estados Unidos, da Ásia e do Oriente Médio, incluindo grupos norte-americanos de private equity, para levantar outros cerca de 4 bilhões de dólares nos próximos dias, segundo o jornal. No final de dezembro, o Merrill informou que iria elevar seu capital em até 6,2 bilhões de dólares com o aporte da Temasek Holdings, de Cingapura, e da Davis Selected Advisers. (Por Masayuki Kitano)