Merrill Lynch eleva meta de preço para o Santander O banco de investimentos Merrill Lynch ampliou a sua meta de preço para os papéis do Banco Santander Central Hispano (BSCH) de 7,30 euros, para 7,50 euros, repercutindo a melhora das perspectivas do Brasil. O Merrill também reiterou a recomendação de compra para as ações do banco espanhol, que controla o Banespa. O banco de investimentos destacou que está otimista em relação ao BSCH desde setembro de 2002, diante dos sinais de que a economia brasileira não estava seguindo o caminho da Argentina. A apreciação do real e a diretriz política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de manter um superávit primário alto tem contribuído para dar suporte aos papéis do BSCH, considerou o Merrill Lynch. Na Bolsa de Madri, os papéis do BSCH subiam 0,44%, por volta das 7h27 (de Brasília).