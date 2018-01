Merrill Lynch eleva recomendação para títulos de emergentes A Merrill Lynch recomendou aos investidores elevar sua exposição em títulos da dívida dos mercados emergentes para market weight (no peso da carteira de investimentos), de underweight (baixo do peso da carteira de investimentos), mas alertou para que não se sintam muito confortáveis. "Mantemos nossa visão de que a inflação nos EUA permanece contida e que o Fed (banco central norte-americano) não está prestes a potencializar o ciclo de alta", disse a instituição. A recomendação foi feita antes da divulgação do CPI (inflação ao consumidor) de março nos EUA. O Departamento do Trabalho dos EUA informou hoje que houve uma elevação de 0,6% no índice de preços ao consumidor no país. A mediana das previsões de 22 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC era alta de 0,5%. A Merrill Lynch enfatizou, entretanto, estar cautelosa em relação ao mercado emergentes no longo prazo, diante das perspectivas cuidadosas em relação à liquidez global (volume de negócios). "Esta não é uma recomendação altista para este mercado - na verdade, acreditamos que o potencial de alta do mercado parece limitado -, mas é uma indicação para a tomada de alocação no curto prazo", diz a instituição. As informações são da Dow Jones.