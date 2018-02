Merrill Lynch emite US$6,6 bilhões em ações preferenciais O banco de investimentos Merrill Lynch afirmou nesta terça-feira que irá emitir 6,6 bilhões de dólares em ações prefereciais a investidores, incluindo a Autoridade de Investimento do Kuwait, em decorrência das perdas relacionadas à crise das hipotecas de risco (subprime). O banco afirmou em comunicado que irá lançar ações para "investidores de longo prazo", como o Mizuho Financial Group, segundo maior banco do Japão. (Reportagem de David Dolan)