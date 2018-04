Merrill Lynch pede desculpas por manipular pesquisas O executivo-chefe da Merrill Lynch, David Komansky, estendeu seus pedidos de desculpas a investidores e clientes, assim como a funcionários, por certos e-mails enviados por alguns analistas da firma com comentários negativos sobre empresas que estavam sendo publicamente recomendadas, segundo informou a CNBC. Komanksy está tentando reverter os prejuízos em meio a uma das piores crises da história da empresa, que começou depois que o procurador-geral do estado de Nova York, Eliot Spitzer, deu início a uma investigação sobre as práticas de pesquisa e classificação da firma de Wall Street. A retratação de Komanksy veio três semanas após o anúncio de Spitzer sobre as conclusões da investigação de 10 meses, provando que a Merrill enganou, de propósito, pequenos investidores com pesquisa excessivamente otimista sobre empresas que também figuravam na lista de clientes do grupo no segmento de banco de investimentos. Komanksy espera entrar em acordo com a Justiça dentro de duas semanas, e disse ainda que o departamento de pesquisa da Merrill "sempre" foi independente, mas reconheceu que as normas da firma teriam de ser reavaliadas para torná-las mais eficientes. Komanksy afirmou que os danos monetários à Merrill podem ficar em torno de US$ 2 bilhões. As informações são da Dow Jones.