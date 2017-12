Merrill Lynch prevê corte de 1 ponto na Selic O Banco de Investimentos Merrill Lynch espera que o Comitê de Política Monetária (Copom) encerre a sua última reunião do ano na próxima quarta-feira com um corte de 1 ponto porcentual na taxa básica de juros (Selic), segundo escreve o economista David Beker em relatório que a instituição enviou a seus principais clientes. O Comitê se reúne nos próximos dias 16 e 17. Confirmada a expectativa, a taxa básica de juros cairia de 17,5% para 16,5%. De acordo com o economista, a decisão do Copom deverá levar em consideração o comportamento da inflação ao consumidor que em novembro quase não mostrou alteração quando comparada com a taxa de inflação, pelo IPCA, de outubro.