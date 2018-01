Merrill Lynch prevê euro a US$ 1,12 em um ano O euro, desacreditado no passado, continua sendo visto como uma aposta de ganhos no futuro. O banco de investimentos Merrill Lynch fez prognósticos de que a moeda seguirá forte pelo menos por mais um ano. O banco norte-americano acredita que o euro ficará ao redor de US$ 1,05 nos próximos três meses, subirá para US$ 1,08 em seis meses e para US$ 1,12 em um ano.