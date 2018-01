Merrill Lynch prevê reajuste de até 30% para energia Relatório divulgado hoje pela Merrill Lynch aponta uma previsão de aumento das tarifas de energia este ano entre 25% a 30%. O reajuste se deve à revisão prevista para acontecer a cada cinco anos e vai considerar o repasse da produtividade das empresas para o consumidor, o chamado Fator X. O relatório lembra que o governo brasileiro vai anunciar amanhã a previsão de revisão das tarifas da Cemig, CPFL, Cemat e Enersul e "indica" que o ideal seria "adiar" esta divulgação. Segundo o relatório, há forte possibilidade de a previsão a ser anunciada amanhã ser muito diferente da efetiva tarifa, que será conhecida somente em abril. A americana Merrill Lynch indica que o mercado tem estado preocupado com a definição das mudanças previstas pelo governo para o setor elétrico e quanto tempo elas levarão para ser implantadas. Neste primeiro grupo de empresas a passar pelo processo de revisão tarifária, a instituição aponta que será importante destacar dois pontos principais. O primeiro é o porcentual do ajuste e o segundo é a forma utilizada pelo governo para tratar temas importantes como a definição apropriada do fator X. O relatório lembra que nos próximos anos o Brasil dependerá de investimentos na capacidade de geração de energia e por isso, aspectos que mostrem a forma de agir do novo governo são de importância relevante para os investidores. "Para o mercado, o fato é que há um movimento neste setor que parece ser positivo, mas nós vamos manter nossa opinião até ver os resultados", diz o relatório, lembrando que mantém posição conservadora em relação ao setor elétrico brasileiro.