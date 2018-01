Merrill Lynch projeta apreciação de 20% do real O estrategista-chefe global de câmbio da Merrill Lynch, Yianos Kontopoulos, projetou uma forte apreciação do real frente ao dólar no curto prazo. "No nível que estamos hoje de cotação, pode-se esperar um movimento de apreciação de 20% nos próximos meses", disse Kontopoulos. Para o primeiro trimestre de 2003, ele previu o câmbio próximo a R$ 3 por dólar. "O real vai dar uma virada significativa", afirmou Kontopoulos. Segundo ele, alguns dos principais fatores que contribuíram para a depreciação do real neste ano têm pouco ou nenhum efeito mais, como por exemplo as incertezas sobre as eleições presidenciais. "Ainda permanecem incertezas em relação a políticas, mas temos tidos sinais positivos do futuro governo", acrescentou. Além disso, segundo Kontopoulos, as exportações começaram há algum tempo a reagir, atingindo recentemente crescimento de dois dígitos no acumulado de dois meses. Pico Outro aspecto, disse ele, é que a inflação ainda está para atingir o pico. "Normalmente, em mercados emergentes, a inflação tende a atingir o pico depois de dois a nove meses do nível máximo de desvalorização da moeda, que para nós foi por volta de outubro deste ano. Portanto, ainda estamos para ver o pico da inflação, mas a implicação disso é que a taxa de juros tem que subir. E as autoridades brasileiras têm feito isso desde outubro. O mercado tende a tirar proveito da alta dos juros de curto prazo e da inversão da curva de retorno", explicou. Para sustentar a sua aposta de apreciação forte do real, Kontopoulos fez um estudo do comportamento das moedas de países emergentes que sofreram forte desvalorização, entre eles a África do Sul, Turquia e até o Brasil, com a desvalorização do real em 1999. "O padrão é bem consistente. Depois do pico de desvalorização da taxa de câmbio, em três meses a moeda se aprecia em 10%. Em seis meses, a alta do câmbio é de 20%. Num prazo de um ano a apreciação chega a 25%", explicou. "No caso atual do Brasil, não descartaria que em 12 meses o câmbio volte ao patamar de R$ 3,70 e R$ 3,80, mas se algo acontecer em termos de apreciação, irá ocorrer relativamente breve. E mesmo num ambiente em que o novo governo não faça muita coisa, desde que não prejudique também, é muito provável que o mercado de câmbio dê uma virada", afirmou. Manada Kantopoulos acredita ser provável um comportamento de manada na direção positiva, da mesma forma que aconteceu quando o mercado foi acometido por inseguranças em relação ao Brasil. Kantopoulos considerou importante o câmbio ter fechado hoje a R$ 3,48. "Ter rompido o nível de suporte de R$ 3,50 foi muito importante, tanto do ponto de vista técnico como de sentimento, porque os participantes locais, por exemplo, estavam esperando uma faixa de oscilação do câmbio entre apenas R$ 3,50 e R$ 3,80 para os próximos meses", disse. Segundo Kantopoulos, os riscos para esse cenário incluem uma deterioração no cenário externo, com aumento da aversão ao risco e lenta recuperação econômica global, e principalmente sinalização negativa em termos de política econômica. "Se, por exemplo, um membro da equipe econômica vier a público e discutir uma possibilidade de introdução de controles de capitais, poderiamos ver uma queda forte da cotação do real num único dia", afirmou.