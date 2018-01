Merrill Lynch rebaixa Eletropaulo de neutra para vender O banco de investimentos Merrill Lynch cortou hoje a recomendação para as ações da Eletropaulo Metropolitana de neutra para venda. Segundo o comunicado do banco, o cenário financeiro da empresa parece cada vez mais difícil. A empresa pode conseguir refinanciar os US$ 100 milhões em commercial papers que vencem hoje, diz a nota, mas os encargos da dívida vão continuar pressionando suas ações. No curto prazo, a capacidade de refinanciar a rolagem dos commercial papers será fundamental, acrescenta. A Eletropaulo está tentando conseguir junto os detentores dos papéis um waiver (dispensa) da cláusula de default cruzado no caso de não-pagamento dos commercial papers. Embora a necessidade de financiamento futuro deva ficar significativamente abaixo dos quase US$ 665 milhões estimado para este ano, diz a nota, a Eletropaulo está perdendo espaço de manobra. Segundo o Merrill Lynch, os lucros da empresa continuarão sob pressão. A recente decisão da empresa de reduzir o hedge sobre sua dívida denominada em dólares vai contribuir para reduzir os resultados futuros. Como consequência, o Merrill está reduzindo suas projeções para os resultados da empresa em 2002 e 2003. O banco está agora prevendo prejuízo de R$ 502,7 milhões em 2002, da estimativa anterior de perda de R$ 16,9 milhões. Para 2003, a estimativa foi rebaixada para prejuízo de R$ 121,5 milhões, da projeção anterior de lucro de R$ 138 milhões.