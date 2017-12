Merrill Lynch recomenda investir menos na bolsa paulista O banco de investimentos norte-americano Merrill Lynch divulgou hoje um relatório no qual reduz a recomendação para investir na Bolsa de Valores de São Paulo de acima do mercado (overweight) para média do mercado (marketweight). É a primeira alteração desde julho do ano passado. Também hoje, o Citigroup, conglomerado financeiro dos EUA, recomendou aos investidores comprar menos títulos públicos brasileiros, a mesma atitude adotada na quinta-feira pelo banco norte-americano JP Morgan. A modificação do Merrill Lynch tem por base a performance do Ibovespa desde o começo do ano, que tem variado entre 21 mil e 23 mil pontos, se aproximando do patamar mais baixo nesta semana. Além disso, o banco afirma que prefere reduzir a exposição agora do que nas próximas semanas, uma vez que decidiu transferir fundos para financiar uma recomendação maior para o mercado mexicano. Parte dos recursos da carteira do banco norte-americano deverá ser direcionada para outros tipos de investimentos, uma vez que ele está preocupado com o mercado de capitais da região para os próximos meses. A mudança para o México se deve ao fato de o país ser o mais defensivo entre os emergentes em todo o mundo.