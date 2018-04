Merrill Lynch recomendou ações da Venezuela no dia do golpe No dia 12 de abril passado, a Merrill Lynch acrescentou a Venezuela à sua carteira recomendada de ações para a América Latina. Neste mesmo dia, algumas horas antes do anúncio da Merrill Lynch, o inspetor-geral das Forças Armadas venezuelana, general Lucas Rincón, confirmava que o presidente Hugo Chávez estava deposto do cargo. Naquele dia, com base no fim de um governo, que segundo a Merrill era marcado pelo mau-gerenciamento econômico, e nas expectativas futuras sobre a capacidade de um governo que havia assumido havia apenas algumas horas, o estrategista-chefe de bolsas para América Latina da Merrill Lynch, Robert Berges, afirmava que as mudanças no governo venezuelano aumentava bastante as chances de uma melhora na situação econômica e política do país. Na ocasião, a Merrill Lynch elevou a Venezuela de uma exposição zero na sua carteira recomendada para um peso de 1%, o que representa uma posição ligeiramente "overweight". "Acreditamos que há um potencial de alta para a bolsa venezuelana com uma rápida solução para a situação, em contraste com o que era antes esperado como um conflito demorado e com elevado e prolongado custos econômicos e estragos políticos", explicou Berges. Menos de 48 horas depois do golpe que o depôs, Hugo Chávez voltava à presidência.