Mesmo com acordo, futuro do CIT depende de reguladores

O CIT Group anunciou ontem à noite que obteve uma linha de empréstimo de US$ 3 bilhões por um grupo que reúne os maiores detentores de bônus da companhia, mas detalhes mostram que o sucesso da instituição no longo prazo ainda pode estar à mercê dos reguladores bancários, afirma o Wall Street Journal.

No momento, a injeção de US$ 3 bilhões deve ajudar o credor a lidar com US$ 1 bilhão em dívida que vence em agosto, ao mesmo tempo que fornece financiamento para o CIT conceder novos empréstimos. Mas pessoas envolvidas no processo afirmam que a visão dos detentores de bônus no longo prazo depende da clemência de autoridades do Federal Reserve e da Corporação Federal de Seguro de Depósito (Fdic). Sem isso, os detentores de bônus serão pressionados a continuar provendo suporte ao credor, explicaram as pessoas.

De fato, outros US$ 1,7 bilhão em pagamentos de dívida vencem até o final do ano e o CIT precisa pagar outros US$ 8 bilhões em 2010, afirma o WSJ.

Esses detentores de bônus - incluindo a Pacific Investment Management Co., ou Pimco, e a Centerbridge Partners - têm cada vez mais influência na instituição. O empréstimo de US$ 3 bilhões é assegurado por virtualmente todos os US$ 30 bilhões em ativos do CIT que não estão atualmente atrelados a outros empréstimos, disseram pessoas com conhecimento do assunto ao WSJ.

Em comunicado ontem, o CIT disse que obteve o empréstimo assegurado com vencimento em dois anos e meio. Os detentores de bônus já concederam US$ 2 bilhões ontem e os restantes US$ 1 bilhão serão fornecidos ao longo dos próximos 10 dias, disse a empresa. O CIT também anunciou que pretende iniciar uma ampla reestruturação de suas obrigações para proporcionar liquidez adicional e fortalecer mais sua posição de capital.

Os detentores de bônus esperam que, ao tomar medidas para estabilizar suas finanças, o CIT possa transferir mais ativos da holding para seu banco em Utah. A instituição poderá, então, obter depósitos de clientes para financiar esses ativos.

Primeiro, a CIT precisa de uma isenção do Federal Reserve e um consentimento da Fdic. No começo deste ano, os reguladores permitiram uma transferência de US$ 5,7 bilhões em empréstimos estudantis pela CIT, mas mais recentemente, eles demonstraram estar relutantes em permitir transferências adicionais. Os detentores de bônus esperam, contudo, que com um acordo em mãos, os reguladores façam uma reavaliação e permitam mais transferências.

Segundo uma pessoa com conhecimento do assunto, nenhuma ação iminente é esperada por parte dos reguladores. As transferências são um ponto chave porque os detentores de bônus querem que o CIT se mantenha como um credor viável, continuando a conceder novos empréstimos aos clientes. Essa viabilidade é essencial para a segunda parte do plano de resgate do CIT: trocar a dívida existente por novas ações na empresa. Ninguém vai querer ter participação em uma empresa sem um futuro claro, afirmou um detentor de bônus ontem.