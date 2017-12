Mesmo com alta da Selic, crédito cresce 1,4% em setembro O volume de operações de crédito do sistema financeiro teve um crescimento de 1,4% em setembro, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central (BC). Com o aumento, o estoque destas operações passou dos R$ 453,824 bilhões (26% do PIB) para R$ 460,294 bilhões (26,3% do PIB). De acordo com os dados do BC, as operações de crédito têm um crescimento acumulado no ano de 12,3%. No mês passado, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 0,25 ponto porcentual - de 16% para 16,25% ao ano. Em outubro, o aperto monetário foi ainda maior, de 0,5 ponto porcentual, o que levou a Selic para o patamar de 16,75% ao ano. Em setembro, os empréstimos às pessoas jurídicas feitos com recursos livres de direcionamento obrigatório apresentou expansão de 4,1%. Este porcentual, segundo o BC, não leva em conta as operações de crédito referenciadas em moeda estrangeira, como os adiantamentos sobre contratos de câmbio (ACCs). Os empréstimos às pessoas físicas tiveram no mesmo período um aumento de 2,4%, passando dos R$ 104,057 bilhões de agosto para R$ 106,568 bilhões. Os financiamento ao setor rural com recursos direcionados tiveram, ao mesmo tempo, aumento de 2,1% no mesmo mês de setembro último.