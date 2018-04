Mesmo com estoques, álcool sobe 5% nos postos Apesar das indicações de que há estoques disponíveis de álcool para garantir o consumo até o início da safra de cana, o preço do produto subiu 5% nos postos brasileiros em março. De acordo com a pesquisa semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o álcool hidratado está custando, em média, R$ 1,656 nos postos brasileiros. O valor é 1,9% superior ao vigente na semana passada. Em São Paulo, o preço médio chegou a R$ 1,419, ou 1% a mais do que o registrado na pesquisa anterior. Também nos postos paulistas, a alta acumulada no mês chega a 5%. Já o preço da gasolina não sofreu grandes alterações. Na média nacional, o litro do combustível está custando R$ 2,526, apenas R$ 0,01 a mais do valor vigente nas últimas semanas. Em São Paulo, o combustível é vendido nos postos a uma média de R$ 2,412 por litro, alta de R$ 0,02 em relação ao preço cobrado há um mês. Há duas semanas, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de São Paulo (Sincopetro) alertou para a possibilidade de aumento de preços, em virtude dos repasses promovidos por distribuidoras. Para donos de carros biocombustíveis, o álcool é mais vantajoso economicamente se o preço não ultrapassar 70% do preço da gasolina. Calcule no link ao lado qual é o combustível mais vantajoso para o seu carro.