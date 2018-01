Mesmo com greve de auditores, Abimaq poderá exportar A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) obteve liminar do juiz da 13ª Vara Cível do Estado de São Paulo, Wilson Zahuy Filho, com relação à greve dos auditores fiscais da Receita Federal. De acordo com decisão, os fabricantes de máquinas poderão efetivar suas operações de comércio exterior, independente da greve, no Estado de São Paulo. A greve dos auditores fiscais está perto de completar 60 dias no próximo dia 2 e já prejudica a produção da indústria. A Abimaq informou ainda que também entra com mandados de segurança nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e outras localidades, onde os fabricantes encontram problemas na liberação de suas mercadorias.