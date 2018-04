Mesmo com incertezas, cotação do açúcar sobe O preço do açúcar tipo demerara reagiu ontem após cinco quedas seguidas na ICE Futures US, em Nova York. O contrato para entrega em outubro, mais negociado, encerrou a 17,21 cents/lb, em alta de 1,47%. Compras de empresas comerciais e coberturas de posições vendidas por especuladores deram suporte para os preços e contrabalançaram a influência negativa do petróleo, que caiu mais de 4% e pressionou as demais commodities. Incertezas sobre a recuperação da economia pesam sobre o mercado.