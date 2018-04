Mesmo com juro zero, BCE terá outros instrumentos à mão--Trichet Se o Banco Central Europeu (BCE) cortar sua taxa básica de juro para zero, ainda assim a instituição terá outros caminhos para estimular a economia, afirmou o presidente da autoridade monetária europeia, Jean-Claude Trichet, em entrevista à televisão holandesa. "Alguém pode questionar isso quando você está neste nível (juro a zero), mas você tem outros instrumentos que pode utilizar", afirmou Trichet em entrevista à estação RTL Z, transmitida no site da empresa na internet. Mas Trichet reafirmou que juro a zero por cento não é uma opção neste momento, depois que o BCE decidiu na véspera manter a taxa básica de juro da zona do euro em 2 por cento. (Por Marc Jones)