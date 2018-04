Mesmo com Nossa Caixa, BB ainda fica atrás de Itaú/Unibanco

A incorporação da Nossa Caixa fará com que o Banco do Brasil amplie o seu total de ativos em R$ 53,4 bilhões, mas esse volume não será suficiente para que o banco público federal retome a posição de maior instituição financeira do Brasil, já que ficará R$ 62,7 bilhões atrás do conglomerado Itaú Unibanco. Ao mesmo tempo, o BB irá ampliar a participação no segmento de crédito consignado de 19,25% para 25,2%, com R$ 19 bilhões de operações em setembro. Veja também: BB e governo de SP fecham acordo sobre venda da Nossa Caixa Veja o fato relevante sobre a compra da Nossa Caixa pelo BB Ação da Nossa Caixa sobe mais de 80% com interesse do BB Governo age por vaidade, diz associação de minoritários do BB Lula quer Banco do Brasil de volta ao topo do ranking Veja o que muda com a Medida Provisória 443 De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O BB contabilizava ao final de setembro R$ 458,938 bilhões em ativos, já considerando a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc). Já o banco público paulista tinha R$ 53,4 bilhões em ativos. As duas instituições juntas irão somar R$ 512,4 bilhões, o que representa 16% dos ativos do sistema financeiro nacional. Itaú Unibanco, por sua vez, possui R$ 575,1 bilhões, e o Bradesco, terceiro nessa lista, tem R$ 422,7 bilhões. Em relação às operações de crédito, a carteira de Itaú Unibanco soma R$ 225,3 bilhões, sem incluir avais e fianças. Já a incorporação da Nossa Caixa fará com que o BB totalize R$ 213,7 bilhões em empréstimos a pessoas físicas, jurídicas, agronegócio e comércio exterior. BB e Nossa Caixa lideram no número de agências no País. Ao todo são 4.888. Segundo o BB, as redes das instituições são complementares, o que deve gerar oportunidades de maior retorno com os clientes da Nossa Caixa. Já o Itaú Unibanco contabilizava 3.455 em setembro e o Bradesco, 3.235. As duas instituições públicas têm ainda o maior número de correntistas, 35,4 milhões, e empregam cerca de 103 mil pessoas. Nessa área, o maior empregador do setor é o conglomerado formado pelas famílias Setubal/Villela e Moreira Salles, que tinham 108.039 colaboradores em setembro para atender 14,5 milhões de correntistas. O Bradesco contava com 20 milhões de contas correntes ao final do terceiro trimestre do ano e 85.577 pessoas empregadas no conglomerado. Os patrimônios líquidos de Nossa Caixa e BB somados eram de R$ 31,507 bilhões em setembro de 2008. Atrás de Itaú Unibanco, com R$ 51,7 bilhões (incluindo os efeitos fiscais), e do Bradesco, que possuía em setembro patrimônio líquido de R$ 34,168 bilhões. Nos nove primeiros meses do ano BB e Nossa Caixa acumulam um lucro de R$ 6,4 bilhões. Itaú e Unibanco, juntos, apresentaram um resultado de R$ 9,1 bilhões no período. Já o do Bradesco foi de R$ 6 bilhões entre janeiro e setembro. Conforme apresentação do BB, com a compra da Nossa Caixa o banco terá 22% do mercado de depósitos, ou R$ 158,6 bilhões.