Mesmo com queda da Selic, bancos subiram juros, aponta Anefac Apesar do Banco Central ter diminuído em 0,75 ponto porcentual a taxa básica de juros (Selic, atualmente em 17,25% ao ano), a mudança não fez diferença no bolso do tomador de crédito nos bancos em janeiro. De acordo com a pesquisa divulgada hoje pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac), os juros nas operações de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - utilizada normalmente para financiamento de veículos - subiram de 3,48% para 3,50% ao mês (51,11% ao ano). No empréstimo pessoal via bancos, a taxa passou de 5,70% para 5,75% ao mês (95,60% ao ano). Segundo o levantamento, os juros do comércio permaneceram inalterados, em 6,15% ao mês, o que representa 104,66% ao ano. A taxa média de juros para pessoa física calculada pela Anefac em todas as modalidades de crédito em janeiro teve uma ligeira queda de 7,59% ao mês em dezembro para 7,58% em janeiro (140,31% ao ano). Analistas da entidade entendem que o corte de juros na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) deveria ter provocado por si só uma queda mais acentuada nos juros nas operações de crédito. Segundo o coordenador do estudo, Miguel de Oliveira, as elevações dos juros constatadas em janeiro podem ser atribuídas a uma maior demanda por crédito, resultante da concentração de dívida e do aumento da inadimplência do começo do ano. Quedas Ainda, segundo a Anefac, algumas taxas para pessoa física apresentaram queda em janeiro. Entre elas estão o empréstimo pessoal praticada pelas financeiras, que caiu de 11,73% para 11,63% ao mês (274,43% ao ano) na mesma base de comparação, registrando a menor taxa desde maio de 2002. O cheque especial passou de uma taxa de 8,24% ao mês em dezembro para 8,21% no mês passado (157,76% ao ano). Os juros do cartão de crédito caíram de 10,25% em dezembro para 10,24% ao mês em janeiro (222,16% ao ano). Diferença de cobrança Mesmo com a queda dos juros em algumas linhas de crédito, as taxas cobradas pelos bancos nos empréstimos continuam muito altas. Tomando como comparação a taxa Selic - referência dos juros pagos ao investidor -, a diferença entre a taxa de captação e os juros bancários chegam a 330,07% em janeiro - 1,43% da taxa Selic e 6,15% nos juros médios bancários. No acumulado dos últimos 12 meses a discrepância é ainda maior: de 19,10% na Selic para 104,04% na taxa dos bancos - o que representa uma variação de 444,71%. Crediário x Selic Período Selic Juros médios Variação Janeiro 1,43% 6,15% 330,07% 12 meses 19,10% 104,04% 444,71% Se comparado com a inflação, o juro bancário também é muito alto. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), ficou em 0,50% em janeiro. O juro médio do crediário, por exemplo, foi de 6,15%. A diferença de cobrança, portanto, fica em 1.130%. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPC-Fipe está em 4,46%, enquanto os juros médios ficam na casa de 104,04%. Crediário x IPC-Fipe Período IPC-Fipe Juros médios Variação Janeiro 0,50% 6,15% 1.130% 12 meses 4,46% 104,04% 2.232,75% Pessoa jurídica A tendência de alta também foi sentida pela pessoa jurídica. A taxa de desconto de duplicatas saiu de 3,82% ao mês em dezembro e foi para 3,87% em janeiro (57,72% ao ano) e a taxa de conta garantida foi de 5,62% ao mês para 5,63% no mesmo período (92,95% ao ano). Por outro lado, a taxa de desconto de cheques foi reduzida, passando de 4% ao mês para 3,97% (59,55% ao ano) e a de capital de giro (4,23% ao mês) permaneceu inalterada no mesmo período (64,40% ao ano). A taxa média de juros para pessoa jurídica calculada pela Anefac em todas as modalidades de crédito em janeiro saiu de 4,42% ao mês e subiu para 4,43% (68,23% ao ano). Estados Confira o ranking de Estados em nível de cobrança de juros anuais no crediário: * Rio Grande do Sul: 109,34% * Rio de Janeiro: 107,69% * Minas Gerais e Paraná: 106,76% * Santa Catarina: 104,2% * Brasília: 101,68% * São Paulo: 97,16%