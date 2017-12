Mesmo sem FMI, balanço teria fechado com superávit, diz BC O chefe do Departamento Econômico do Banco Central (BC), Altamir Lopes, disse hoje que o balanço de pagamentos do Brasil poderia ter fechado o ano passado com superávit mesmo sem os saques de recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI). "É a primeira vez que isto ocorre desde 1998", disse. No ano passado, o governo brasileiro recebeu US$ 17,596 bilhões do fundo e pagou outros US$ 12,826 bilhões, dando um resultado líquido de US$ 4,769 bilhões. Para 2004, o BC trabalha com a hipótese de déficit no balanço de pagamentos de US$ 4,7 bilhões. O resultado global do balanço de pagamentos do ano passado ficou superavitário em US$ 8,496 bilhões. "Se retirarmos os pagamentos de US$ 4,4 bilhões a serem feitos ao FMI, nós teríamos um déficit de apenas US$ 300 milhões, que representaria, na verdade, um equilíbrio", disse. Desde 1992 Altamir Lopes disse que a última vez que o país registrou um superávit em conta corrente havia sido em 1992. Naquele ano, o Produto Interno Bruto (PIB) teve uma pequena queda e o superávit em conta corrente chegou aos US$ 6,109 bilhões (1,58% do PIB). No ano passado, o superávit em conta corrente ficou em US$ 4,051 bilhões (0,83%). "Passamos de um déficit de US$ 7,718 bilhões (1,68% do PIB) em 2002 para um superávit de US$ 4,051 bilhões (0,83% do PIB). Um ajuste, portanto, da ordem de US$ 11,7 bilhões", disse. Este ajuste, segundo Altamir, foi sustentado em sua maior parte pelo bom desempenho da balança comercial, que teve um superávit de US$ 24,825 bilhões no ano passado. O resultado de 2002 tinha sido de US$ 13,121 bilhões de superávit da balança comercial. Taxa de rolagem Altamir Lopes disse que a taxa de rolagem dos empréstimos externos ficou em 114% no ano passado. "A taxa de rolagem dos empréstimos obtidos por emissão de títulos ficou em 138% e a dos empréstimos diretos foi de 84%", disse. Ele lembrou que em dezembro de 2002 a taxa de rolagem dos empréstimos em geral era de apenas 24%, com 10% de rolagem nas operações com títulos e 54% nos empréstimos diretos. "Isto mostra a recuperação da confiança que fomos conquistando ao longo do passado", disse. Previsão para janeiro Altamir Lopes disse que trabalha com a possibilidade de a conta corrente do balanço de pagamentos de janeiro apresentar um superávit próximo dos US$ 100 milhões. O resultado, portanto, seria inferior aos US$ 349 milhões de superávit registrado em dezembro do ano passado. Para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED), o chefe do Depec disse que o valor de janeiro poderá chegar aos US$ 1 bilhão, próximo dos US$ 1,4 bilhão de dezembro. "Em janeiro até hoje, nós já temos US$ 650 milhões de IED em câmbio liquidado", disse. Altamir disse que, neste número preliminar de janeiro, ainda não é possível saber se houve alguma operação de conversão de dívida.