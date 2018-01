Mesmo sem focos, Minas vacinará contra aftosa O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) inicia no próximo mês a primeira etapa da vacinação contra febre aftosa nas regiões do estado que pertencem ao Circuito Pecuário Leste. Segundo as informações do Instituto, nesta etapa serão vacinados animais de todas as idades das regiões central, leste, noroeste, norte e zona da mata. A vacinação, que vai até o final de março, abrangerá 155 mil propriedades rurais, de 528 municípios, totalizando 9 milhões de animais. O Estado é considerado área livre de febre com vacinação desde 2000 e não possui registro da doença há 10 anos. Ainda assim, de acordo com o IMA, a fiscalização foi intensificada desde o surgimento de focos de aftosa no Mato Grosso do Sul e mais recentemente na Argentina. As principais medidas adotadas foram a disciplina da entrada e trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal em território mineiro. Em novembro do ano passado, o instituto implantou ainda o Lig - Minas Aftosa, uma espécie de disque-denúncia para receber informações sobre a possível falta de vacinação em algumas propriedades do Estado. A denúncia pode ser anônima, desde que seja identificado o o nome do produtor, a propriedade e o município onde está o rebanho.