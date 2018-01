Mesmo vetada, lei sobre comércio fecha parte das lojas no domingo A dúvida sobre o funcionamento do comércio aos domingos afetou alguns shopping centers neste domingo, apesar de a Prefeitura ter autorizado a abertura das lojas. Os consumidores bem que foram, como em todos os domingos, mas algumas lojas não abriram. No Morumbi Shopping, na zona sul, apenas 40% das cerca de 400 lojas abriram as portas. No Shopping Higienópolis, na região central, 13 dos 220 estabelecimentos permaneceram fechados, segundo o serviço de atendimento ao cliente. De acordo com a Assessoria de Imprensa do Morumbi, até sexta-feira o shopping aguardava uma posição final da Associação Brasileira dos Shopping Centers sobre a Lei 13.473, que proíbe o funcionamento do comércio aos domingos, salvo os estabelecimentos que tiverem autorização. De acordo com a assessoria, como não houve o comunicado oficial, muitos comerciantes preferiram não abrir. O movimento também foi um pouco menor do que em domingos normais, mas a assessoria credita isso a outros fatores, como as férias e a chuva que caiu na cidade. Na sexta-feira, a Prefeitura liberou o funcionamento, alegando que a lei ainda precisa ser regulamentada para entrar em vigor. A discussão, porém, vai continuar. Nos próximos dias, o governo vai debater o assunto com a Secretaria dos Negócios Jurídicos (SNJ) e representantes dos comerciantes. Pela lei, de autoria do vereador Toninho Campanha (PSB), os estabelecimentos só podem funcionar aos domingos com autorização. Entre as exigências, acordos trabalhistas entre patrões e empregados. A reportagem percorreu hoje estabelecimentos e ruas comerciais. Segundo levantamento realizado pela Associação Comercial de São Paulo, os principais setores que abrem aos domingos são os shoppings, supermercados e, em menor escala, lojas de material de construção. A maioria do comércio de rua funciona até sábado. Apesar do esclarecimento oficial, muitas pessoas ainda estavam em dúvida. No Shopping West Plaza, por exemplo, vários clientes ligaram para a central de atendimento para saber se o shopping estava funcionando. Nos corredores, a lei dividiu a opinião dos consumidores e lojistas. "Acho que não faz diferença, pois o domingo é um dia morto", disse o contador João Batista da Silva. Mesmo assim, ele admite que muitas pessoas vão ser prejudicadas. É o caso do frentista João Domingos do Nascimento, que costuma aproveitar o domingo para fazer compras e passear. "É o único dia livre", disse ele. Favorável à abertura, ele lembrou que o fechamento pode agravar o desemprego na cidade. Consenso O vendedor Timerson Luís da Silva afirmou que a Prefeitura e representantes do comércio poderiam chegar a um consenso sobre o assunto. "O que poderia haver é um acordo, como, por exemplo, só abrir as lojas em semanas de pagamento, quando as vendas são maiores." As associações de lojistas sempre dizem que o melhor dia de vendas é o domingo. A manicure Carla Cristina Vieira gosta de fazer compras no domingo porque considera o dia mais tranqüilo. "Acho melhor, pois é bem mais sossegado." Além disso, ela lembrou que os shoppings são considerados a "praia" do paulistano no fim de semana. Nos supermercados, o movimento de clientes também foi considerado normal. Os noivos Welby Blumer e Regina Domingos Martins aproveitaram o dia chuvoso para fazer compras no Carrefour Limão. "Sempre que chove vamos para o supermercado", disse Blumer. Segundo ele, a abertura dos estabelecimentos todos os dias é essencial para o consumidor. "Quem trabalha até no sábado não tem outra alternativa para fazer compras." A nova lei, publicada no Diário Oficial do Município na terça-feira, provocou confusão. Ela foi promulgada após os vereadores terem derrubado o veto da prefeita Marta Suplicy (PT) ao projeto original. A derrubada do veto fez parte do pacote de projetos de vereadores negociado pelo líder do governo na Câmara, vereador José Mentor (PT), no fim do ano passado. Em troca, foram aprovadas novas taxas, como a do lixo e a da iluminação.