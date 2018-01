Meta de crescimento não tira autonomia do BC, diz Lacerda O economista e professor da PUC-SP e diretor de economia do Centro das Indústrias de São Paulo, Antonio Corrêa de Lacerda, defendeu a aplicação de metas múltiplas na política econômica do País, apresentando até uma meta de crescimento, como sugeriu o ministro do Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan e que isto "não causaria transtornos para a autonomia do Banco Central". Para ele, "a eleição presidencial e o inicio de um novo governo, em 2007, são uma boa oportunidade para discussão do futuro da economia do País, seus riscos e oportunidades. O grande desafio que se apresenta para o novo governo é acelerar e sustentar um crescimento econômico mais forte, por que não criar um programa de multimetas?",indaga o economista. Para Lacerda, a meta de crescimento não causaria problemas nas áreas de câmbio, juros e política fiscal. "Acho que nos últimos anos, a economia brasileira teve ganhos, dos quais se pode tirar proveito agora. Não temos problemas na área externa, com superávit na balança comercial, se pagou a dívida em dólar, se pagou ao FMI e ao Clube de Paris. É uma situação diferente de quatro anos atrás. Só que o Brasil tem crescido, em média, a metade da média mundial e cerca de apenas um terço da média dos principais países em desenvolvimento. È um desempenho muito aquém do desejável e do potencial brasileiro. Isso tem que ser alterado agora". Observou ainda que não se pode condenar a política do ex-ministro Antonio Palocci. "Ela foi boa para aquele momento e colocou o País em uma situação bem melhor. Hoje temos condições de fazer reformas, porque temos uma base mais sólida na economia", disse. Mais empregos Segundo o economista da PUC-SP, para uma nação do tamanho do Brasil, que tem um crescimento médio da PEA (População Economicamente Ativa) de 1,7 milhão de novos trabalhadores a cada ano, essas taxas médias de baixos crescimentos do seu PIB representa um quadro trágico. A única forma de criar mais empregos de uma forma sadia é fazer a economia crescer pelo menos 5% ao ano. Não há política social que compense os efeitos deletérios sobre o emprego e a renda causados pelo baixo crescimento". Antonio Corrêa de Lacerda defende um a criação pelo Governo de um plano de desenvolvimento. Entendo que se criou "um mito que a globalização inviabilizou essas iniciativas, mas, isso se trata, evidentemente, de uma falácia. Apesar de ter se tornado mais difícil, tendo em vista os enormes desafios presentes, pouquíssimos países podem se dar ao luxo de abrir mão do planejamento e de implementar projetos de desenvolvimento". O economista disse que é necessário repensar esse viés de se pensar com "força apenas em uma meta, a de inflação. Vamos ter multimetas, sem abrir mão das inegáveis conquistas da inflação baixa, será um dos grandes desafios do próximo governo. A verdade, é que o modelo atual está esgotado. A despeito do discurso dos candidatos de que a política econômica será mantida, ela não terá mais sustentação, pelo menos na sua combinação atual".