Meta de exportação do Brasil prevê alta na demanda

Em resposta à possibilidade de o governo preparar novas medidas para o câmbio, Barral disse que isso não compete à Secex. "Temos que tomar cuidado para que o debate sobre o câmbio não desvie a atenção de itens estruturais", disse Barral, para quem o sistema tributário brasileiro "é de autoflagelação". Ele citou como problemas estruturais, que estão registrando avanços, a logística e a burocracia. Além disso, afirmou que o financiamento é uma das dificuldades, mas que a criação de um Eximbank - órgão que surgiria para apoiar as exportações - está sendo discutida no governo.

Também em relação aos problemas estruturais do País, a secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Lytha Spíndola, comentou que a cada dia que a carga fica parada no porto, há um aumento de custo de 0,5% a 1% do valor dos produtos exportados. Ela lembrou que dois terços das importações brasileiras são de insumos. "O tempo de importação é custo da produção brasileira", afirmou.

Segundo Lytha, o número de empresas exportadoras brasileiras, pouco superior a 18 mil, "não é compatível com a sociedade" e se deve a dificuldades como as citadas por Barral. "O Brasil tem que harmonizar procedimentos com o resto do mundo", afirmou. Para ela, "o Brasil talvez tenha de fato o sistema tributário mais complexo do mundo, mas é possível ter um modelo mais simples".

A secretária executiva da Camex citou como exemplo que "o controle de partes e peças da Embraer não precisa ser por cada caixinha importada, mas de forma agregada, na Embraer, tanto para a importação quanto para a exportação". Isso seria possível dentro de um modelo em que a fiscalização tenha foco em empresas sobre as quais há suspeitas, sendo que outros outros procedimentos seriam adotados para companhias que "colaboram com o governo". Atualmente, segundo ela, já há redução da burocracia sobre a importação de partes e peças pela Embraer.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lytha disse ainda que a Camex tem uma consulta aberta até o dia 30 deste mês sobre as opções em relação à retaliação que o Brasil foi autorizado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) a fazer contra os Estados Unidos, em disputa sobre as exportações brasileiras de algodão. Em seguida, essas opções serão levadas aos ministros. "É possível que, em janeiro", haja uma decisão sobre o assunto.