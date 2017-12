Meta de exportação será ultrapassada, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse hoje ter convicção de que a meta de US$ 80 bilhões de exportações para este ano será superada. "A maioria dos analistas diz que a meta é arrojada, e tem alguns que dizem que é acanhada. A média dos analistas diz que (as exportações) vão ficar em US$ 76 bilhões. Vamos perseguir os US$ 80 bilhões, e temos convicção de que vamos ultrapassar a meta", disse o ministro, em entrevista coletiva. Furlan adiantou que o governo só divulgará uma meta de superávit na balança comercial em junho. O ministro disse ter feito ontem, durante a reunião da Câmara de Política Econômica, no Palácio do Planalto, o detalhamento da política industrial, do andamento dos fóruns setoriais de competitividade e também das exportações, "de modo que o presidente (Luiz Inácio Lula a Silva), o vice-presidente (José Alencar) e os demais membros da reunião (dez ministros e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles) tivessem conforto e acreditassem que a meta será cumprida e que não foi tirada da cartola". Segundo ele, alguns programas de aumento de eficiência, desburocratização e modernização de sistemas serão colocados em prática para ajudar no aumento das exportações. Um exemplo dado por Furlan é a modernização do Siscomex, sistema usado pelos operadores de comércio exterior. "Se falou ainda (na reunião de ontem) na reforma de instituições como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), no reforço na certificação de qualidade e conformidade, de maneira que a gente possa ter maior valor agregado na exportação, e no fortalecimento do sistema de sanidade animal e vegetal, para que o Brasil possa dar um salto de qualidade e, com isso, ter a abertura de mercados e a redução de barreiras que ainda hoje existem nos mercados europeu, japonês e norte-americano", afirmou o ministro. De acordo com ele, se falou ainda nas exportações de serviços e na melhoria da imagem do Brasil no exterior, que poderá ter uma equipe própria. Embraer A Embraer será uma das maiores responsáveis pelo aumento esperado de 10% nas exportações brasileiras neste ano ante 2003, disse Furlan. ?Só a Embraer vai aumentar a exportação em US$ 1 bilhão neste ano em relação ao ano passado?, afirmou o ministro, em entrevista coletiva. Em 2003, o País exportou US$ 316 milhões em aviões ante US$ 338 milhões em 2002. Segundo Furlan, o que proporcionará esse crescimento nas vendas da empresa sediada em São José dos Campos (SP) será o lançamento, em fevereiro, dos novos jatos regionais Embraer 170, com capacidade de 70 a 78 lugares, e Embraer 190, para até 108 passageiros. No ano passado, as exportações brasileiras fecharam em US$ 73,084 bilhões, e a meta para este ano é chegar a US$ 80 bilhões. Segundo o ministro, o setor de material de transportes, que inclui os aviões, continuará a ser o principal responsável pelo crescimento das exportações. ?O setor de material de transportes, que em 2003 foi o mais relevante, vai responder por um crescimento de US$ 1,5 bilhão em 2004?, disse. Como US$ 1 bilhão desse crescimento será da Embraer, os outros US$ 500 milhões serão divididos entre carros de passeio, ônibus, caminhões, motores para veículos, autopeças e pneumáticos. Em 2003, o setor de material de transportes exportou US$ 10,634 bilhões, 18,6% a mais do que os US$ 8,963 bilhões de 2002. Soja O ministro Luiz Fernando Furlan previu que o complexo soja será responsável por um crescimento de US$ 2 bilhões a US$ 2,5 bilhões nas exportações brasileiras neste ano. "Quase 70% da safra que será colhida a partir do fim de janeiro já foram vendidos, com preços substantivamente maiores do que no ano passado. Então teremos de US$ 2 bilhões a US$ 2,5 bilhões de incremento de exportações do complexo soja, ultrapassando os US$ 10 bilhões", disse o ministro. Em 2003, as exportações do complexo soja alcançaram US$ 8,125 bilhões, 35,2% acima dos US$ 6,009 bilhões de 2002. Com isso, Furlan acredita que a meta de exportações de US$ 80 bilhões dificilmente deixará de ser atingida. Ele somou o incremento das exportações de soja ao aumento das vendas externas do setor de material de transportes, que deverá ser de US$ 1,5 bilhão. "Você tem aí US$ 3,5 bilhões; portanto, o nosso desafio será para mais US$ 3,5 bilhões para chegar nos US$ 80 bilhões", disse. Em 2003, o Brasil exportou US$ 73,084 bilhões. Para o ministro, é importante o aumento dos embarques de produtos de maior valor agregado, caso do setor de material de transporte. "Os que mais cresceram nas exportações no ano passado foram os manufaturados (20% em volume), mantendo os preços estáveis. Os manufaturados são os que agregam valor, são os que em muitos casos geram mais empregos", disse. O ministro ressaltou que a prioridade do ministério não será mais o comércio exterior, que está em "velocidade de cruzeiro", segundo ele. "Vamos continuar com esse trabalho de promoção das exportações, mas a ênfase do ministério será para política industrial, criação de empregos e desenvolvimento", complementou.